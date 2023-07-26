Мир 26 июля 2023, 01:15 Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией Вице-спикер Госдумы Толстой: Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нарушил обязательства, данные России. Такое заявление в интервью иранскому агентству Tasnim сделал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Журналист попросил его прокомментировать позицию Турции, поддержавшей членство Украины в НАТО. Депутат отметил, что Россия не может относиться к этому положительно.

Реклама

«[Президент Украины Владимир] Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — отметил Толстой.

Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеялся, что как партнер страны она будет делать то же самое, однако Эрдоган нарушил свои обязательства перед Российской Федерацией.

В начале июля Эрдоган встретился в Стамбуле с Зеленским. После встречи он заявил, что Украина достойна членства в НАТО. Тогда же Турция приняла решение передать националистов из батальона «Азов»* киевскому режиму. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это нарушением ранее установленных договоренностей.

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.