Эрдоган заверил Россию и Иран в отсутствии проблем в Сирии

Турция продолжает военные действия на сирийской территории. Несмотря на это, Эрдоган заявил, что не имеет никаких проблем в Сирии с Ираном и Россией.

«Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран. Нам не нужна нефть и земли Сирии», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Цитату привело РИА «Новости».

Эрдоган добавил, что борется за национальную безопасность страны. Турция принимает 3,7 миллиона беженцев и не может «нести этот груз». По словам Эрдогана, Турция не открывала огонь по позициям России или Ирана в Сирии, в будущем власти также не собираются этого делать.

Турция 1 марта сбила два военных самолета ВВС САР, но пилоты успели катапультироваться. После этого власти Сирии сообщили, что ударили по трем турецким беспилотникам, которые были в Идлибе. Этот конфликт привел к тому, что Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом. Таким образом, турецкие военные остались без гарантий безопасности для полетов над сирийской территорией со стороны России.