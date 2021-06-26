Эрдоган запустил строительство канала «Стамбул»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустил возведение канала «Стамбул», который соединит Черное и Мраморное моря. Политик посетил торжественную церемонию начала строительства и нажал на символическую кнопку, означающую старт реализации проекта.

Строительство начнется с одного из шести мостов через будущий канал. Конструкция будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров, сообщило РИА «Новости».

Эрдоган отметил, что Босфор, параллельно которому пройдет новый канал, является одной из самых загруженных водных артерий в мире. Ежегодно через него проходит 45 тысяч кораблей.

«Они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанную с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей», — отметил президент Турции.

По его словам, к 2050 году через Босфор будет проходить уже около 78 тысяч кораблей в год, хотя безопасным может быть только уровень в 25 тысяч судов.

«Мы смотрим на новый проект как на проект спасения будущего Стамбула», — добавил он.

Как отмечал ранее «Царьград», новый водный канал «Стамбул» не будет попадать под конвенцию Монтре, согласно которой нечерноморские страны должны заранее предупредить Турцию о проходе кораблей через пролив Босфор. Кроме того, документ строго лимитирует время пребывания военных судов и их количество. Из-за этого НАТО вынужден постоянно менять свои корабли в Черном море. Однако после появления «Стамбула» ситуация может поменяться.