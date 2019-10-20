  • Эрдоган запретил вейпы. Вместо них он предложил туркам чай

    20 октября 2019, 23:00

    Светлана Степанова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит производителям электронных сигарет распространять свою продукцию на территории его страны. Он призвал соотечественников вместо вейпинга пить чай. Об этом сообщило агентство Reuters.
    Эрдоган запретил вейпы. Вместо них он предложил туркам чай

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    Эрдоган озвучил свою позицию по поводу вейпов во время мероприятия в Стамбуле, направленного против курения. Он сообщил, что отдал приказ министру торговли Турции «никогда не разрешать» электронные сигареты на территории страны. Президент пояснил, что табачные компании «обогащаются, отравляя людей».

    Эрдоган добавил: компания (ее название он озвучивать не стал) уже просила разрешения на производство электронных сигарет, и ей было отказано. По словам президента, менять решение он не собирается.

    «Они хотят инвестировать в Турцию… Идите и сделайте свои инвестиции в другом месте», — произнес турецкий глава.

    Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, что в 2016 году примерно 27% жителей Турции старше 15 лет курили сигареты. Это на 4% меньше, чем в 2010 году. Большинство подверженных этой пагубной привычке — мужчины.

    Вейпинг в Турции не является незаконным, но покупка и распространение электронных сигарет все же нарушает законодательство. Граждане покупают электронные сигареты и жидкость для них через интернет-магазины.

    Президент Турции неоднократно говорил о своей неприязни к сигаретам и алкоголю. В 2013 году в стране были запрещены реклама и спонсорство спиртных напитков и табака.