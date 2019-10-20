Эрдоган запретил вейпы. Вместо них он предложил туркам чай

Эрдоган озвучил свою позицию по поводу вейпов во время мероприятия в Стамбуле, направленного против курения. Он сообщил, что отдал приказ министру торговли Турции «никогда не разрешать» электронные сигареты на территории страны. Президент пояснил, что табачные компании «обогащаются, отравляя людей».

Эрдоган добавил: компания (ее название он озвучивать не стал) уже просила разрешения на производство электронных сигарет, и ей было отказано. По словам президента, менять решение он не собирается.

«Они хотят инвестировать в Турцию… Идите и сделайте свои инвестиции в другом месте», — произнес турецкий глава.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, что в 2016 году примерно 27% жителей Турции старше 15 лет курили сигареты. Это на 4% меньше, чем в 2010 году. Большинство подверженных этой пагубной привычке — мужчины.

Вейпинг в Турции не является незаконным, но покупка и распространение электронных сигарет все же нарушает законодательство. Граждане покупают электронные сигареты и жидкость для них через интернет-магазины.

Президент Турции неоднократно говорил о своей неприязни к сигаретам и алкоголю. В 2013 году в стране были запрещены реклама и спонсорство спиртных напитков и табака.