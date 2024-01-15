Мир 15 января 2024, 17:36 Эрдоган запретил турецким чиновникам участвовать в форуме в Давосе Bloomberg: Эрдоган отменил визит турецкой делегации в Давос из-за Газы Turkish Presidency / Global Look Press

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил чиновников отказаться от участия в саммите в Давосе из-за позиции организаторов мероприятия по Газе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, глава Минфина Турции Мехмет Шимшек планировал посетить собрание политических и деловых лидеров, но Эрдоган его остановил. Такое решение может усложнить попытки турецких властей контактировать с ведущими мировыми инвесторами.

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Впервые турецкий лидер использовал форум в Давосе для выражения своей политической позиции в 2009 году. Тогда он осудил удары Израиля по Газе, раскритиковав президента Шимона Переса, и покинул мероприятие. Эрдоган пообещал, что больше никогда не приедет в Давос.

Ранее Турция обратилась в Международный уголовный суд с иском в отношении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняет в преступлениях против мирных жителей Газы. В Анкаре его назвали новым Гитлером.