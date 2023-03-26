Мир 26 марта 2023, 00:23 Эрдоган запланировал телефонные переговоры с Зеленским NTV: президент Турции Эрдоган планирует обсудить с Зеленским ситуацию на Украине РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собирается провести переговры по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленский. Об этом сообщил представитель президента республики Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV Haber.

Он отметил, что в субботу, 25 марта, прошли телефонные переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина. Они обсудили урегулирование украинского конфликта. Эту же тему турецкий лидер планирует поднять в разговоре с Зеленским.

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«Ожидается, что переговоры состоятся и с господином Зеленским для поиска путей урегулирования ситуации (на Украине — прим. ред.)», — подчеркнул Калын.

По его словам, Запад просчитался, когда решил вводить антироссийские санкции. Калын отметил, что введенные ограничения подтолкнули Россию к укреплению связей с Китаем.

Обозреватели портала American Thinker уже говорили о том, что Соединенные Штаты оказались в невыигрышном положении. США не в состоянии «победить во второй холодной войне» против России и Китая, подчеркнули журналисты.