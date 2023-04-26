Мир 26 апреля 2023, 12:55 Эрдоган запланировал провести переговоры с Путиным Эрдоган запланировал телефонные переговоры с Путиным до завоза топлива на АЭС «Аккую»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным до официальной церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом изданию Star сообщил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Эрдоган проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным перед церемонией на АЭС „Аккую“. Они обсудят двусторонние отношения и ситуацию на Украине», — сказал он.

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Калын напомнил, что украинский кризис длится уже больше года, несмотря на все усилия по деэскалации конфликта.

«Мы упорно работаем. Необходимо объединять усилия для начала переговоров для того, чтобы завершить боевые действия. Турция готова сыграть свою роль в качестве посредника между Россией и Украиной», — добавил представитель Эрдогана.

Церемония доставки первой партии ядерного топлива на АЭС «Аккую» запланирована на 27 апреля, писал RT. Путин, как ожидается, примет участие в мероприятии в формате видеосвязи.