Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе. Об этом сообщил дипломатический источник РИА «Новости».

По его данным, стороны обсудят ситуацию на Запорожской АЭС и украинский кризис.

«На этой неделе такие переговоры ожидаются. Темы ранее обозначил господин президент — это ситуация на Запорожской АЭС и в целом урегулирование украинского кризиса», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что Турция продолжает играть «честную посредническую роль в этом конфликте, будучи единственной страной, которая завоевала доверие обеих сторон».

Ранее Эрдоган напомнил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Турция может организовать его переговоры с Путиным. Турецкая сторона считает переговоры единственным способом решения конфликта на Украине. На том, что ситуацию нужно урегулировать за столом переговоров, ранее сошлись президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.