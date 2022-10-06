Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры | 360°

Мир 06 октября 2022, 23:05 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры Президент Турции Эрдоган поговорит с Путиным по телефону в пятницу YouTube

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на пресс-конференции в Праге, что планирует в пятницу переговорить по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры хотят обсудить вывод российской агропромышленной продукции на мировые рынки, сообщило РИА «Новости».

«Завтра планирую телефонные переговоры с Путиным, обсудить с ним процесс вывода российской агропродукции на рынки», — заявил Эрдоган.

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Президент Турции выразил надежду на «скорые позитивные итоги» усилий Анкары в решении проблемы вывода российских удобрений на рынки.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Владимира Путина провести телефонные переговоры с турецким коллегой. Он ответил утвердительно на вопрос о запланированном на пятницу контакте.

Во время предыдущего телефонного разговора между лидерами двух стран Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником в переговорах России и Украины. Он призвал Путина «дать переговорам еще один шанс».

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