Эрдоган заявил об успешном выполнении зерновой сделки

Реализация договоренностей о поставках на мировые рынки украинского зерна проходит успешно. Как сообщило агентство Anadolu, с таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехсторонних переговоров с украинскими лидером Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во Львове.

Он отметил, что с 1 августа, когда соглашение вступило в силу, через Турцию прошло 25 судов, которые перевезли около 625 тысяч тонн украинского зерна.

«Весь мир ощутил на себе позитивные последствия Стамбульского соглашения, которые сделали возможным безопасный экспорт продовольствия на мировые рынки через Черное море», — заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что успех «продуктовой сделки» может стать началом урегулирования ситуации на Украине.

Соглашения о продовольственной сделке представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле в начале августа. Документы предусматривают выход судов из трех портов Украины по безопасному маршруту до Стамбула.