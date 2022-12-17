Мир 17 декабря 2022, 23:10 Эрдоган заявил о желании оппозиции устроить «игру престолов» Президент Турции Эрдоган: оппозиция устраивает «игру престолов» после суда мэром Стамбула РИА «Новости»

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Турецкая оппозиция хочет устроить «византийскую игру престолов» после вынесения приговора мэру Стамбула Экрему Имамоглу. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканал NTV.

По словам главы государства, он и его сторонники «одновременно смеются и плачут», когда слышат то, что было сказано после решения суда.

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«Нам грустно, когда мы видим, что кто-то пытается навязать нам свои внутренние распри и свою византийскую игру престолов», — сказал он.

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Ранее суд приговорил Экрема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц». По версии суда, он оскорбил Сади Гювена, который ранее был председателем ЦИК и десять других членов комиссии.

Ранее Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в будущем трехстороннюю встречу с главой Сирии Башаром Асадом. По его словам, он хочет сделать шаг в рамках трехстороннего союза.