Мир 21 июля 2023, 14:31 Эрдоган заявил о желании обсудить зерновую сделку с Путиным Президент Турции Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным зерновую сделку РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время намерен обсудить с российским коллегом Владимиром Путиным ситуацию вокруг черноморского соглашения. Об этом он заявил в эфире телеканала TRT.

Эрдоган отметил, что прекращение зерновой сделки несет ряд негативных последствий: от новых волн миграции до массового голода и роста цен на продовольствие.

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«Думаю, мы с господином Путиным подробно обсудим вопрос и совместными усилиями обеспечим работу соглашения. Мы помним, что он ждет определенные действия от Запада, поэтому там должны в рамках вопроса принять необходимые меры», — сказал он.

Турецкий президент отметил, что хочет сосредоточить все возможные дипломатические усилия в вопросе зерновой сделки.

«Проведу с Путиным телефонную беседу. Если состоится его запланированный на август визит, то эти вопросы мы обсудим детально», — заключил Эрдоган.

С 18 июля Россия отказалась от участия в зерновой сделке из-за невыполнения обязательств со стороны ООН.