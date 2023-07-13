Мир 13 июля 2023, 18:13 Эрдоган заявил о желании купить у России самолеты для тушения пожаров Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным покупку самолетов-амфибий для тушения пожаров РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен при встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить покупку у РФ самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров. Об этом он сказал журналистам, возвращаясь с саммита НАТО в Вильнюсе.

Турецкий лидер напомнил, что страна уже закупила самолеты и вертолеты для ликвидации возгораний, потратив 100 миллионов лир. Он отметил высокую эффективность российской техники.

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«Самолеты очень эффективны. Они в течение нескольких минут доставляют воду из моря до места пожара», — слова Эрдогана привел турецкий канал NTV.

Президент Турции добавил, что республика надеется купить еще два-три самолета-амфибии. Он подчеркнул, что это повысит эффективность пожаротушения.

Крупный лесной пожар возник 30 июня в окрестностях города Измир на побережье Эгейского моря. К его тушению привлекли пять вертолетов и шесть самолетов, сообщил телеканал TRT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока переговоров с Эрдоганом в графике Путина нет. Однако при необходимости главы государств смогут быстро запланировать беседу.