Эрдоган заявил о возможном начале новой военной операции в Сирии

Если стороны не придут к решению по ситуации в Идлибе, то Турция начнет там новую операцию. Анкара готова разместить военных на сирийской территории в любую минуту.

«Если страны, с которыми мы ведем переговоры, не сделают в Идлибе, что нужно, то мы сами сделаем это. Пока мы не получили результата переговоров, который бы нас удовлетворял», — приводит слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РИА «Новости».

Глава Анкары добавил, что страна уже готова развернуть свою операцию в Идлибе. Ввод войск просто вопрос времени, который может начаться «в любую минуту».

«Это жизненно важная для нас операция <…> Идлиб мы не оставим режиму, он пока не понимает нашу решимость. Мы решительно настроены превратить Идлиб в безопасное место и для мирных жителей, и для Турции, чего бы это ни стоило», — заключил Эрдоган.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что военная операция турецкой армии станет худшим развитием ситуации в Идлибе. Российская сторона намерена продолжать переговоры по урегулированию ситуации.

Обострения на сирийской территории начались после того, как Турция обвинила власти страны и Россию в ударах по местным жителям. Дмитрий Песков заверил, что никаких атак по населению не делали, а обстрелы велись по позициям боевиков.