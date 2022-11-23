Мир 23 ноября 2022, 13:48 Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно решать проблемы на севере Сирии Президент Турции Эрдоган: страна вправе самостоятельно решить проблемы на севере Сирии РИА «Новости»

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Турция может решать проблемы исходящей с севера Сирии угрозы в сфере безопасности по своему усмотрению. С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, написал ТАСС.

«Турция имеет право отлавливать и наказывать участвующих в нападениях на нашу страну террористов как внутри страны, так и за ее пределами. Мы имеем право сами решать свои проблемы на севере Сирии», — сказал Эрдоган во время выступления в парламенте.

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Он добавил, что страна начнет трансграничную операцию в Сирии в подходящее для решения этой задачи время. По его словам, удары по террористам в Ираке и Сирии — это только начало. Турецкий лидер подчеркнул серьезный настрой властей для обеспечения безопасности границ.

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«Администрации в Сирии и Ираке не должны ощущать опасность. Мы намерены обеспечить территориальную целостность этих стран», — добавил он.

Эрдоган уточил, что в случае начала трансграничной операции турецкие силы «очистят от террористов» такие сирийские города, как Телль-Риффат, Кобани, Манбидж.

Ранее Минобороны Турции заявило, что ВС страны ликвидировали объекты Рабочей партии Курдистана в Ираке и Сирии.