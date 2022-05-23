Эрдоган заявил о нежелании Турции ввязываться в «шоу по Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не намерена ввязываться в «шоу по Украине». Как отметил турецкий лидер, отношения с Россией продолжаются.

В обращении к жителям страны, которое состоялось после заседания кабмина, Эрдоган отметил, что свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины турецкая сторона «четко и мужественно» выразила России.

«Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — привело РИА «Новости» слова Эрдогана.

Власти Турции уже и раньше выступали с предложениями по урегулированию ситуации на Украине. Одна из очных встреч делегаций России и Украины прошла в Стамбуле.

Турция выступила разрушителем трансатлантического единства в попытке наказать Россию за начало спецоперации на Украине, считает бывший советник Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс. Анкара, по его словам, оказалась «ненадежным и странным» союзником Вашингтона, поскольку отказалась присоединяться к санкциям в отношении РФ.