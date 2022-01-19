Эрдоган заявил о намерении посетить Украину в ближайшее время

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказал о намерении главы государства посетить Украину. Политик намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, написала «Политика сегодня».

Поездка, по словам представителя Эрдогана, должна состояться в самое ближайшее время.

Также стало известно, что турецкий лидер пригласил бывшего артиста «Квартала 95» и президента России Владимира Путина на переговоры по урегулированию напряженности в Турции.