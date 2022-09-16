Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС | 360°

Мир 16 сентября 2022, 09:35 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС Hurriyet: Эрдоган хотел провести личную встречу с Башаром Асадом в Самарканде РИА Новости

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Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что был готов лично встретиться с главой Сирии Башаром Асадом, но тот не приехал на саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Слова Эрдогана в колонке для издания Hurriyet привел колумнист Абдулкадир Селви.

«Я бы хотел встретиться с Асадом в Узбекистане и сказал бы ему в лицо, что из-за него Сирия вот-вот окажется разделенной. Но Асад думает лишь о том, чтобы удержать власть», — сказал Эрдоган.

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Также президент Турции добавил, что Асад начал вести борьбу с оппозицией, но большое количество земель все равно находится вне его контроля.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посоветовал Эрдогану начать переговоры с Асадом. Глава Турции отвечал, что для личной встречи еще не пришло время, но не исключил вероятности телефонных контактов.

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев говорил, что РФ продолжит призывать Турцию мирно решить конфликт с Сирией.

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