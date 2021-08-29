Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности нормализовать отношения с Арменией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Надеюсь, что новое правительство, созданное в Армении, пойдет на пользу региону. В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы. Несмотря на различия во взглядах и ожиданиях, было бы ответственным курсом действий приложить искренние усилия для развития добрососедских отношений», — сказал он.

Он уточнил, что эти отношения должны быть основаны на доверии, включая уважение территориальной целостности и суверенитета. По словам президента, вместо односторонних обвинений у государств должны преобладать дальновидные и реалистичные подходы друг к другу.

«Теперь мы должны сделать мир и стабильность постоянными и обеспечить условия для экономического развития и регионального сотрудничества», — заключил он.

На прошлой неделе Армения заявила о готовности возобновить переговоры по разрешению нагорнокарабахского вопроса на высшем уровне.