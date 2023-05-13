Мир 13 мая 2023, 03:15 Эрдоган заявил о готовности покинуть пост в случае провала на выборах Президент Турции Эрдоган заявил о готовности уйти с поста в случае проигранных выборов РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов покинуть пост главы государства, если проиграет выборы. Они должны состояться 14 мая, написал ТАСС.

Эрдоган обосновал свое решение тем, что он и его партия пришли к власти демократическим путем.

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«Так же, как мы пришли к власти, если наш народ решит иначе (проголосует за кандидата от оппозиции — прим. ред.), то мы сделаем все, что необходимо для демократии. Мы будем считать легитимным любой результат, который будет на выборах», — заявил турецкий президент в интервью местным СМИ.

Эрдоган также выразил уверенность, что турецкая нация поддержит его на выборах, как и его партию. Основными претендентами на государственный пост считаются действующий президент Турции и его оппонент, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Ранее телеканал CNN сообщил, что победителем по итогам президентской кампании в Турции 14 мая выйдет президент России Владимир Путин. Эрдоган в данном случае борется за свою политическую жизнь, уточнил телеканал. По мнению автора статьи, если Эрдоган проиграет, то этого будет недостаточно для изменения восточного уклона внешней политики Турции. Власти страны продолжат тесный контакт с Россией.