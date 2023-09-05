Мир 05 сентября 2023, 00:30 Эрдоган заявил о готовности перерабатывать российское зерно для поставок муки в бедные страны Эрдоган: Турция готова молоть зерно из РФ и поставлять муку в бедные страны Pixabay

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Турция готова оказать содействие в переработке российского зерна для отправки муки в беднейшие африканские страны, заявил на пресс-конференции после переговоров в Сочи президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировал ТАСС.

«Мы обсудили с господином [президентом России Владимиром] Путиным инициативу об отправке зерна в бедные страны. <…> Договорились, что мы сможем отправлять переработанное в муку российское зерно в бедные страны», — сообщил Эрдоган.

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Он отметил, что Анкара сделает все, что от нее потребуется — переработает поставленное из России зерно и отправит полученную муку в бедные страны Африки. Турецкий президент также приветствовал участие в этой сделке Катара, который готов осуществлять финансовую поддержку. Запрос на помощь поступил от шести африканских стран, добавил Эрдоган и выразил надежду, что российский лидер «оперативно ответит» на эти запросы.

Путин на пресс-конференции заявил, что возобновление зерновой сделки возможно при условии снятия всех ограничений на экспорт сельхозпродукции из России.