Мир 18 сентября 2023, 07:47 Эрдоган заявил, что в мирном процессе на Украине не будет проигравших Лидер Турции Эрдоган: в мирном процессе на Украине не будет проигравших РИА «Новости»

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В мирном процессе на Украине не будет проигравших, так что Турция продолжит прикладывать усилия к урегулированию конфликта. Об этом заявил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган во время ужина, который организовал в Нью-Йорке Турецко-американский национальный руководящий комитет.

Эрдоган подчеркнул, что его стране удалось добиться дипломатических успехов.

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«Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что <…> у мира нет проигравших», — отметил он.

Ранее турецкий лидер заявлял об отсутствии перспектив для окончания украинского конфликта в ближайшее время, при этом выразив надежду на достижение прочного и справедливого мира. Он также указывал на то, что Турция неизменно призывает к диалогу и дипломатическому разрешению конфликта.

Россия не раз сообщала о готовности к переговорам с Украиной, однако там их еще в прошлом году запретили на законодательном уровне. Как отмечал в начале сентября президент России Владимир Путин, Украина«отправила на свалку» предыдущие проекты мирного урегулирования, а новые с РФ не обсуждались.