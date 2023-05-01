Мир 01 мая 2023, 01:13 Эрдоган заявил, что уверен в своей победе на выборах Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции 14 мая РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах 14 мая. В эфире телеканала TRT TÜRK он сообщил, что на это указывают все данные «с площадей».

«Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей. По социологическим опросам мы также лидируем», — сообщил глава республики, имея в виду правящую Партию справедливости и развития.

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Основным соперником Эрдогана на президентских выборах станет лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Эксперты не исключают два тура выборов, так как явного фаворита общественное мнение пока не выделяет. Кандидату для победу нужно будет набрать как минимум 50% голосов плюс один голос.

Политологи считают такой исход на нынешних выборах маловероятным. В этом случае состоится второй тур президентских выборов, который пройдет 28 мая.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил, что отношения между Россией и Турцией не изменятся в случае ухода с поста президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Энергетическое сотрудничество будет продолжаться, потому что это не «хотелка» Эрдогана, а необходимость для Турции.