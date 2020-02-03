Эрдоган заявил, что Турция считает Крым украинским

Эрдоган в очередной раз заявил, что не признает Крым территорией России. Более того, Турция считает присоединение земель аннексией и продолжит отстаивать украинскую территориальную целостность.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», — цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РИА «Новости».

Он добавил, что крымские татары — важный аспект тесных взаимоотношений Турции и Украины. Анкара продолжает наблюдать за их положением.

Это уже не первое такое заявление Эрдогана по Крыму. Летом 2019 года он также говорил, что страна не признает воссоединение полуострова с Россией и будет поддерживать независимость Украины.Президент заверял, что Турции нужно защищать права крымских татар и сохранять их национальную идентичность.

В марте 2014 года Крым вошел в состав России. Это произошло после проведения референдума на полуострове и госпереворота на Украине. Киев до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией. Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».