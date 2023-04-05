Мир 05 апреля 2023, 04:31 Эрдоган заявил, что Совбез ООН нуждается в реформе Пресс-служба Кремля

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Совет Безопасности Организации объединенных наций должны реформировать из-за несовершенства нынешнего порядка, который ограничивает судьбу человечества. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, необходимо срочно провести всеобъемлющую реформу СБ ООН.

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«Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым», — сказал Эрдоган на ужине с иностранными послами и дипломатами в Турции.

Лидер Анкары добавил, что он знает об «играх словами и военных хитростях» многих террористических группировок и внимательно за ними следит. А что касается недавних сожжений Корана в европейских странах, президент Турции считает это неприемлемым.

«Это очевидное преступление на почве ненависти», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что не позволит Соединенным Штатам втянуть Турцию в противостояние с Россией. Он подчеркнул, что Анкара рассчитывает на скорейшее завершение украинского конфликта с помощью дипломатии.