Мир 22 ноября 2022, 08:41 Эрдоган заявил, что Россия не выполнила обязательства по Сирии Президент Эрдоган: Россия не выполнила антитеррористические обязательства по Сирии и Ираку Википедия

Читать 360tv в

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что Россия не выполнила обязательства «по очистке» Северного Ирака и Сирии от курдских вооруженных формирований, согласно договоренности от 2019 года. Об этом написало РИА «Новости».

«На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами», — сказал он.

Реклама

По его словам, Турция провела операцию с воздуха и земли и продолжит свои действия в будущем.

Реклама

Россия и Турция в октябре 2019 года подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании. Он состоит из 10 пунктов, один из них говорит о вводе подразделений российской военной полиции и пограничной службы САР на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» для помощи в выводе курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Турция 20 ноября провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Турецкий лидер посчитал операцию успешной. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на 22 ноября проинформировал о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-меч» в Ираке и Сирии.