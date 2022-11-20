20 ноября 2022, 19:04
Эрдоган заявил, что Польша заплатит за изоляцию России
Президент Турции Эрдоган: Польша заплатит за изоляцию России, как уже платит Европа
Изоляция России приведет к серьезным последствиям для европейских стран, и для Польши. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала «Россия 1».
«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — отметил он в передаче «Москва. Кремль. Путин».
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На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своим российской коллегой Владимиром Путиным обсудил по телефону создание газового хаба, зерновую сделку и совместные проекты в атомной энергетике. Два лидера также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях и договорились продолжить регулярные контакты на различных уровнях.
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До этого Эрдоган заявил, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами постоянно нападают на Россию, которая активно оказывает им сопротивление в одиночку. Он добавил еще, что Турция давно взяла на себя функции посредника в украинско-русскому конфликте.
Реджеп Эрдоган
Европа
Россия
Польша
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