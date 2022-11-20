Мир 20 ноября 2022, 19:04 Эрдоган заявил, что Польша заплатит за изоляцию России Президент Турции Эрдоган: Польша заплатит за изоляцию России, как уже платит Европа РИА «Новости»

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Изоляция России приведет к серьезным последствиям для европейских стран, и для Польши. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала «Россия 1».

«Цена будет бесконечной. И эту цену все больше платит Европа, а вместе с ней и Польша», — отметил он в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган со своим российской коллегой Владимиром Путиным обсудил по телефону создание газового хаба, зерновую сделку и совместные проекты в атомной энергетике. Два лидера также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях и договорились продолжить регулярные контакты на различных уровнях.

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До этого Эрдоган заявил, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами постоянно нападают на Россию, которая активно оказывает им сопротивление в одиночку. Он добавил еще, что Турция давно взяла на себя функции посредника в украинско-русскому конфликте.