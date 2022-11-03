Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным цены на нефть | 360°

Мир 03 ноября 2022, 00:38 Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным цены на нефть Президент Турции Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным цены на нефть РИА "Новости"

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью телеканалу A Haber, что во время переговоров обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным цены на нефть. По его мнению, ситуация на энергетических рынках должна быть определенной.

«Мы предпримем шаги, обсудив ценовую политику на встречах с господином Путиным. Я всегда говорил, что можно управлять кризисами, но нельзя управлять неопределенностью», — отметил турецкий лидер.

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Ранее сообщалось о возвращении России к зерновой сделки после общения Путина с Эрдоганом. Президент Турции назвал конструктивным подход российского лидера к решению продовольственного вопроса. В результате диалога стороны достигли соглашения о восстановлении зернового коридора.

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В экспертном сообществе оценили усилия Эрдогана по зерновой сделке. Политолог Игорь Качалов полагает, что у Турции есть свой интерес — она хочет стать посредником между Россией и Западом. Именно поэтому Эрдоган выходит с различными инициативами, когда диалог России и Запада заходит в тупик.