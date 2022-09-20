Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции | 360°

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Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции

Президент Эрдоган: Турция не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Его слова передал американский телеканал PBS.

По мнению турецкого лидера, его российский коллега стремится скорее закончить кризис на Украине. И потому Киев должен быть на одном уровне понимания с Москвой. Эрдоган напомнил о встрече с Путиным в Узбекистане.

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«Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 заложников. Это хорошее развитие», — пояснил Эрдоган.

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Он подчеркнул, что Анкара соблюдает «политику баланса». Именно поэтому Турция готова выслушать обе стороны. У Эрдогана по-прежнему есть желание организовать переговоры Путина и Зеленского. Пока ему не удалось это реализовать, но политик не теряет надежды.

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