Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции | 360°

Важное 20 сентября 2022, 05:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского в Турции Президент Эрдоган: Турция не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Его слова передал американский телеканал PBS.

По мнению турецкого лидера, его российский коллега стремится скорее закончить кризис на Украине. И потому Киев должен быть на одном уровне понимания с Москвой. Эрдоган напомнил о встрече с Путиным в Узбекистане.

Реклама

«Я понял, что они действительно стремятся как можно скорее закончить это дело. Беда этого курса велика. На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 заложников. Это хорошее развитие», — пояснил Эрдоган.

Реклама

Он подчеркнул, что Анкара соблюдает «политику баланса». Именно поэтому Турция готова выслушать обе стороны. У Эрдогана по-прежнему есть желание организовать переговоры Путина и Зеленского. Пока ему не удалось это реализовать, но политик не теряет надежды.

0 0 0 0 0 0