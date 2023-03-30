Мир 30 марта 2023, 00:06 Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть Турцию в противостояние с Россией Эрдоган намерен не дать Западу втянуть Турцию в противостояние с Россией Pxhere

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть свою страну в противостояние с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если бы не наши усилия за последние два года, то „западный клуб“ втянул бы Турцию в противостояние с Россией. Пока мы здесь (у власти — прим. ред.), мы не будем способствовать этому», — сказал турецкий президент.

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Ранее Эрдогана по телефону поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер поблагодарил главу российского государства за продление сделки по вывозу зерна из украинских портов. Также стороны обсудили ситуацию на Украине и шаги по развитию двусторонних отношений.

Турецкий президент подчеркнул, что его страна рассчитывает на завершение конфликта на Украине с помощью мирных переговоров и дипломатии.

Страны и дальше намерены продолжать работать над реализацией проекта газового хаба. Однако не исключены задержки по времени, а также другие проблемы, отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган до этого заявлял, что Турция старается в короткие сроки реализовать проект центра торговли газом.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что Запад просчитался, когда решил вводить санкции против России. По его словам, введенные ограничения подтолкнули РФ к укреплению связей с Китаем.