Эрдоган заявил, что Франция должна избавиться «от бремени» Макрона

По его словам, в настоящий момент Франция переживает очень непростой период.

«Я хочу, чтобы она (Франция — прим.ред.) избавилась от бремени Макрона как можно скорее», — процитировало Эрдогана ИА НСН.

Политик поддержал идею президента Азербайджана Ильхама Алиева, который предложил Парижу отдать живущим во Франции армянам город Марсель. Он считает, что на этой территории необходимо создать для них «второе государство», так как сенат Франции принял резолюцию. Она подразумевает, что правительство должно признать независимость Карабаха.