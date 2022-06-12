Эрдоган захотел созвониться с Путиным на следующей неделе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Телефонные переговоры могут пройти на следующей неделе.

«Возможно, что в предстоящую неделю проведем телефонные переговоры с господином Путиным», — сообщил Эрдоган во время встречи с молодежью в провинции Ван. Его слова привело РИА «Новости».

Также он отметил, что намерен провести переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турецкий лидер хочет обсудить с коллегами вопрос создания безопасного коридора для вывоза зерна с украинской территории. Он напомнил, что Россия и Украина являются одними из главных поставщиков сельскохозяйственной продукции.

«Переговоры продолжаются, в предстоящую неделю мы обсудим, какие шаги могут быть предприняты, с Зеленским и Путиным», — заявил Эрдоган.

По его словам, сейчас у Турции нет проблем с зерном, так как на складах есть пять миллионов тонн пшеницы. Несмотря на это, власти страны хотели бы увеличить свои запасы. В связи с этим Турция планирует участвовать в работе по созданию безопасного коридора.