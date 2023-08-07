Мир 07 августа 2023, 09:34 Эрдоган захотел предложить Путину посредничество по Украине — РИА «Новости» РИА «Новости»: Эрдоган хочет предложить Путину помощь по Украине для прекращения огня РИА «Новости»

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается во время запланированных на август переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложить ему возобновление мирных переговоров по Украине. Такая мера помогла бы быстрее прекратить огонь, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации лидера республики.

«Господин президент [РеджепТайип Эрдоган] предложит свое посредничество в урегулировании конфликта», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, Эрдоган еще раз повторит тезис о том, что в конфликте не может быть победителей, а в мирном процессе не будет проигравших.

Источник напомнил, что Турция не раз выступала за прекращение огня и начало переговоров. Турецкая сторона продолжает прилагать усилия для достижения этого.

Собеседник агентства подчеркнул, что Эрдоган является единственным мировым лидером, которому доверяют российский и украинский президенты. Он может находиться с ними в постоянном контакте и делает все возможное для установления мира в регионе.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции в скором времени определят дату и место их встречи. По словам Пескова, политики обсудят двусторонние отношения, зерновую сделку и конфликт на Украине.