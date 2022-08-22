Эрдоган захотел организовать переговоры Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организовать встречу российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров Турции, передал ТАСС.

«Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]», — отметил Эрдоган.

По его мнению, конфликт на Украине является «важнейшим кризисом в мире». Президент подчеркнул роль Турции в предотвращении проблем с поставками зерна.

В августе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского. По его словам, переговоры возможны после того, как будет проделана «домашняя работа». На тот момент предпосылок для встречи на высшем уровне Песков не увидел.

Россия в конце февраля объявила о спецоперации по денацификации Украины. Союзные войска освобождают территорию Донбасса от солдат ВСУ и бойцов национальных батальонов.