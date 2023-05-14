Мир 14 мая 2023, 18:56 Эрдоган вышел в лидеры на выборах президента Турции ЦИК Турции: Эрдоган выходит в лидеры на президентских выборах РИА «Новости»

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Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел в лидеры на президентских выборах. Первые данные ЦИК страны привел ТАСС.

По информации Центризбиркома, Эрдоган получил 57,36% голосов по итогам обработки 3,61% бюллетеней.

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Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — главный оппонент Эрдогана — набирает 35,81%.

По информации местного телеканала, по итогам обработки 10% бюллетеней у Эрдогана — 58% голосов, а у Кылычдароглу — 35,8%.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Избирательные участки открылись в 08:00 и закрылись в 17:00 (время совпадает с московским). Повышенный интерес к выборам лидера страны привел к тому, что на ряде участков оказались переполнены избирательные урны.

Ранее в ЦИК заявляли, что процесс прошел без каких-либо инцидентов, которые могли был повлиять на исход процесса голосования.

В общей сложности в Турции и за ее пределами установили 191 884 урны для голосования. Правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан.