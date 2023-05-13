Мир 13 мая 2023, 14:27 Эрдоган выразил уверенность в своей победе на выборах президента Турции Турецкий лидер Эрдоган заявил, что победит в первом туре на президентских выборах РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сомневается в своей победе на выборах президента республики в первом туре. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы сделаем все, что потребуется, и завершим это в первом раунде. Давайте добьемся этого завтра на избирательных участках», — отметил действующей глава государства.

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Эрдоган обратил внимание, что результаты голосования станут весомым ответом президенту США Джо Байдену, который несколько лет поддерживал кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Он напомнил, что политик грозит ввести в Турции санкции против России в случае победы на выборах.

«Завтра избиратели ответят и Байдену», — подчеркнул турецкий лидер.

Ранее министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу назвал утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в Турции, ложными и несправедливыми.