Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в школе Ижевска | 360°

Мир 29 сентября 2022, 22:58 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган выразил соболезнования Путину в связи со стрельбой в школе Ижевска Президент Турции Эрдоган выразил соболезнования Путину из-за стрельбы в школе Ижевска РИА «Новости»

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Вооруженный мужчина устроил стрельбу в ижевской школе, где погибли 17 человек. Свои соболезнования в связи с этим президенту России Владимиру Путину выразил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями теракта в школе города Ижевска», — сообщила пресс-служба Кремля.

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После этого лидеры стран провели содержательный разговор по вопросам развития двустороннего сотрудничества и ситуации на Украине. Путин и Эрдоган общались 29 сентября по телефону.

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Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов уточнял, что состояние восьми пострадавших в результате стрельбы остается стабильным. Всего под наблюдением московских медиков находятся 15 человек. Более 50 психологов оказывают помощь всем, кому она необходима.

Мужчина пришел с оружием в школу № 88 в понедельник, 26 сентября. Его жертвами стали 17 человек, среди которых были 11 детей и шестеро взрослых. Пострадавших доставили в столицу спецбортом МЧС. Стрелок покончил с собой до задержания. После нападения в Удмуртии объявили трехдневный траур.

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