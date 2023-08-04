Мир 04 августа 2023, 15:42 Эрдоган выразил надежду на визит Путина в Турцию в августе Эрдоган заявил, что ждет визит Путина в Турцию в августе РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что российский коллега Владимир Путин сможет посетить республику в августе. Его слова привел ТАСС.

«Пока не определена точная дата поездки. Главы разведки и МИД прорабатывают этот вопрос. Очень надеюсь, что визит по результатам их работы состоится в августе», — сказал президент Турции.

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Путин и Эрдоган 2 августа провели телефонные переговоры, на которых обсудили тему зернового соглашения, украинского конфликта и договорились о поездке российского лидера в Турцию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что точную дату и место встречи глав государств согласуют по дипломатическим каналам позднее, сообщал RT.

Ранее Эрдоган рассказал о планах Турции поставлять через черноморский коридор в беднейшие и развивающиеся страны муку, произведенную из российского зерна. При этом он не уточнил, о каком именно пути идет речь.