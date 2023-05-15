15 мая 2023, 02:51
Эрдоган выразил надежду на свою победу на выборах президента Турции
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования на выборах нового главы республики. Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития. Его слова привел ТАСС.
«Мы верим в том, что сможем набрать свыше 50% голосов по итогам первого тура выборов. Еще не подсчитали голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом», — сказал он.
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Ранее Эрдоган обратился к своим сторонникам с просьбой находиться рядом с уранами до тех пор, пока станут известны официальные результаты выборов. По словам турецкого лидера, голосование в стране прошло в демократической атмосфере.
Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским). ЦИК страны отметил, что процесс голосования прошел без каких-либо происшествий.
Согласно данным ЦИК, действующий президент страны набрал 49,36% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу свои голоса отдали 44,92%.
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