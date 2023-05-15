Мир 15 мая 2023, 02:51 Эрдоган выразил надежду на свою победу на выборах президента Турции РИА «Новости»

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Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду на победу по итогам первого тура голосования на выборах нового главы республики. Об этом он заявил в обращении к своим сторонникам в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития. Его слова привел ТАСС.

«Мы верим в том, что сможем набрать свыше 50% голосов по итогам первого тура выборов. Еще не подсчитали голоса избирателей, которые проголосовали за рубежом», — сказал он.

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Ранее Эрдоган обратился к своим сторонникам с просьбой находиться рядом с уранами до тех пор, пока станут известны официальные результаты выборов. По словам турецкого лидера, голосование в стране прошло в демократической атмосфере.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции в воскресенье, 14 мая. Избирательные участки работали с 08:00 до 17:00 (местное время совпадает с московским). ЦИК страны отметил, что процесс голосования прошел без каких-либо происшествий.

Согласно данным ЦИК, действующий президент страны набрал 49,36% голосов избирателей. За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу свои голоса отдали 44,92%.