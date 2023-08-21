Мир 21 августа 2023, 15:19 Эрдоган выразил надежду на согласие Путина и Зеленского принять посредничество Турции Эрдоган: Турция надеется на посредничество в урегулировании конфликта на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на согласие лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять посредничество республики в урегулировании конфликта. Его процитировал телеканал Haberturk.

Эрдоган напомнил, что власти Турции неоднократно упоминали о желании примирить украинскую и российскую стороны. Об этом говорилось как во время посещения Зеленским Стамбула, так и в рамках саммита глав государств — участников НАТО в Литве.

Реклама

«Я надеюсь, что мы добьемся результатов, если два лидера одобрят наше посредничество», — отметил Эрдоган.

Россия и Турция продолжают обсуждать возможность рабочей поездки Путина в страну, заявил ранее первый советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч. Он не назвал ориентировочных сроков визита российского лидера.

Эрдоган заявил, что рассчитывает на очную встречу с Путиным в сентябре, сообщил RT. Это необходимо для обеспечения безопасности черноморского региона, которая пострадала после завершения зерновой сделки, сообщили «Известия».