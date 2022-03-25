Эрдоган выразил готовность принять в Турции компании, ушедшие из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна готова принять у себя те компании, которые покинули Россию. Об этом сообщила НСН со ссылкой на газету Hürriyet.

Он отметил, что из России ушли не только американские, но и мировые компании.

«Конечно, двери нашей страны для них открыты, пусть приезжают. Кроме того, есть определенные группы капитала, которые хотят приехать в нашу страну и разместить у нас свои возможности», — сказал Эрдоган.

Также он добавил, что не собирается поддерживать санкции против России, так как нет никаких альтернатив российскому газу.