Важное 04 сентября 2023, 11:30 Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным — СМИ ТАСС: лидер Турции Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что начало встречи намечено на 13:00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что это произойдет 4 сентября в середине дня, однако точное время переговоров на официальном уровне не называли.

Главными темами предстоящей встречи станут направления партнерства России и Турции, а также конкретно зерновая сделка. Предполагается, что стороны обсудят условия ее возможного возобновления. Кроме того, Путин и Эрдоган могут затронуть тему поставок российского природного газа в Европу через Турцию. Наконец, СМИ написали, что турецкий лидер готов предложить России посредничество в урегулировании конфликта на Украине, в том числе организацию прямых переговоров.

Известно, что по итогам встречи с Владимиром Путиным Эрдоган проведет совещание с правительством.