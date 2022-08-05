Эрдоган в сопровождении министра обороны Турции вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в пятницу, 5 августа, в Сочи. Как сообщило агентство Anadolu, президентский самолет вылетел из аэропорта Ататюрка в Стамбуле.

В поездке Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, министр обороны страны Хулуси Акар, глава Минэнергетики Фатих Донмез, а также руководители Минфина, Минторговли, глава национальной разведки и руководитель управления оборонпрома.

Ожидается, что на встрече лидеры двух стран обсудят перспективу двусторонних связей, а также региональные и международные процессы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия» уточнил, что одной из тем переговоров Путина и Эрдогана станет ситуация в Сирии.

«У Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности, которую мы, конечно же, учитываем. Но очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки», — заявил он.

Также пресс-секретарь президента России не исключил, что лидеры двух стран поднимут вопрос о вступлении Турции в БРИКС. Но в повестке эту тему не заявили.