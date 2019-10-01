Эрдоган: Турция может начать внезапную операцию в Сирии

«Мы можем прийти внезапно однажды ночью», — цитирует Эрдогана «Парламентская газета».

По данным издания, Анкара уже проводила на территории Сирии две военные операции. Одна называлась «Щит Евфрата», другая — «Оливковая ветвь». В преддверии этих мероприятий президент Турции озвучивал подобные заявления.

Отмечается, что после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом зимой этого года Эрдоган подтвердил намерение создать буферную зону на севере Турции.