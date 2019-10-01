  • Эрдоган: Турция может начать внезапную операцию в Сирии

    01 октября 2019, 20:05

    Артур Блянихов

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может начать внезапную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Мы можем прийти внезапно однажды ночью», — цитирует Эрдогана «Парламентская газета».

    По данным издания, Анкара уже проводила на территории Сирии две военные операции. Одна называлась «Щит Евфрата», другая — «Оливковая ветвь». В преддверии этих мероприятий президент Турции озвучивал подобные заявления.

    Отмечается, что после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом зимой этого года Эрдоган подтвердил намерение создать буферную зону на севере Турции.