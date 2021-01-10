Эрдоган связал будущее Турции с Европой

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Евросоюза и Турции, а также другие региональные события.

«Президент Эрдоган во время переговоров заявил, что ЕС занимает приоритетное положение в повестке Турции. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе», цитирует агентство пресс-службу канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган предложил пересмотреть нормы Таможенного союза, ввести безвизовый режим и снова поднять вопрос о вступлении Турции в ЕС. Он отметил, что требуется восстановить консультации по этому вопросу и прекратить дискриминационную риторику в отношении его страны.

Турция стала ассоциированным членом ЕС в 1964 году. Заявку о вступлении страна подала еще 1987 году. Но при ее рассмотрении Европарламент принял резолюцию не принимать официальную Анкару пока она не пересмотрит нормы своей Конституции. В 2017 году в ходе референдума в основной закон страны внесли изменения, которые увеличили полномочия президента.

В декабре саммит глав стран Евросоюза принял решение о расширении санкционного списка в отношении Турции. Причиной стали действия Анкары в Средиземном море. Официально новые ограничения должны вступить в силу в марте 2021 года.