Эрдоган сравнил конфликт Израиля и Палестины с «окуппацией» Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль угнетает палестинцев и уже перешел все границы. По его мнению, ситуация похожа на «оккупацию» Нагорного Карабаха.

Он напомнил, что турецкая сторона поддерживала Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме», — заявил политик.

Эрдоган добавил, что турецкая сторона будет действовать так же решительно, как и во время операции «Оливковая ветвь» на границе с Сирией.

Как сообщало РИА ФАН, ранее Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. Турецкий президент заявил, что Израилю в ответ на его действия в отношении палестинцев стоит преподать «мощный и устрашающий урок». Политики договорились объединять усилия в этом направлении.

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась после выселения нескольких арабских семей из их домов в Восточном Иерусалиме. Начались митинги и беспорядки на улицах. Постепенно все переросло в ракетные удары: палестинцы из сектора Газа атакуют территорию Израиля, на что Тель-Авив отвечает тем же.