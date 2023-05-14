Мир 14 мая 2023, 14:19 Эрдоган сообщил об отсутствии происшествий на выборах в Турции Эрдоган сказал, что выборы парламента и президента Турции проходят без происшествий РИА «Новости»

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Избирательная комиссия в Турции пока не выявила никаких происшествий на выборах президента и парламента в воскресенье. Об этом сообщил действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привело издание TRT Haber.

«Министр иностранных дел докладывал мне, что голосование идет сегодня без происшествий и каких-либо проблем. Я слежу за выборами», — сказал он.

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Сам Эрдоган отдал свой голос в районе Ускюдар в Стамбуле, прибыв на участок вместе с супругой. Он признался, что до конца выборов останется в столице.

В воскресенье в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Главным оппонентом Эрдогана является единый кандидат от оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах принимает участие кандидат от альянса Ata Синан Оган.

Изначально на пост президента также претендовал глава партии Memleket Мухаррем Индже, но он снял кандидатуру, сославшись на давление извне.

Ранее Эрдоган выразил уверенность, что одержит победу на выборах и останется у власти.