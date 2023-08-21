Мир 21 августа 2023, 15:10 Эрдоган сообщил о желании встретиться с Путиным в сентябре Эрдоган заявил о намерении встретиться и поговорить с Путиным в сентябре РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что рассчитывает в сентябре провести личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В сентябре у нас запланированы заседание Генеральной Ассамблеи ООН в США и саммит „Большой двадцатки“ в Индии. Встретимся и поговорим с Путиным лицом к лицу, если найдем возможность в загруженной обстановке», — сказал он.

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Турецкие СМИ сообщали, что встреча Путина и Эрдогана может пройти в России. Точная дата пока что неизвестна.

В начале августа Эрдоган сообщал о надежде на визит Путина в Турцию. Если он произойдет, это станет первой поездкой российского лидера в страну НАТО после начала специальной операции на Украине.

Главный советник президент Турции Акиф Чагатай Кылыч ранее опроверг информацию об охлаждении отношений между Эрдоганом и Путиным, писал RT.