Мир 29 апреля 2023, 17:33 Эрдоган сообщил о своем самочувствии Президент Турции Эрдоган сообщил, что чувствует себя намного лучше РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем здоровье. В эфире телеканала CNN Türk он сообщил, что чувствует себя намного лучше.

Эрдоган лично принял участие в фестивале Teknofest, проходящем в Стамбуле. Эрдоган находился в турецком электромобиле TOGG с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Корреспондентка CNN Türk Фульи Озтюрк спросила президента Турции, как он себя чувствует.

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«Слава богу, намного лучше», — ответил он.

Глава государства почувствовал себя плохо на этой неделе во время интервью. Он подхватил желудочный грипп. Из-за болезни Эрдогану пришлось отменить все мероприятия 26 апреля.

Спустя сутки глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил, что президент республики чувствует себя гораздо лучше.

Уже 27 апреля Эрдоган смог провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, который пожелал турецкому коллеге выздоровления. После разговора в онлайн-режиме они приняли участие в церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».