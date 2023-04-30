Мир 30 апреля 2023, 23:28 Эрдоган сообщил о своем самочувствии после перенесенного недуга Президент Турции Эрдоган заявил, что чувствует себя достаточно хорошо Викимедиа

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о состоянии своего здоровья. В интервью местным телеканалам глава государства заявил, что чувствует себя хорошо и готов восстановить свою предвыборную программу. Его слова привел ТАСС.

«Чувствую себя достаточно хорошо. Мы не делали перерыва в проведении митингов, восстановили всю программу», — сказал он.

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Эрдоган почувствовал сильное недомогание на этой неделе. После этого он рассказал, что его плохое самочувствие связано с желудочным гриппом. На следующий день он отменил все публичный мероприятия. В церемонии по доставке ядерного топлива на АЭС «Аккую» турецкий лидер принял участие по видеосвязи.

Спустя сутки глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что Эрдогану стало намного лучше. Президент Турции провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 27 апреля.

Президентские выборы проведут в Турции уже в мае. Одним из главных соперников Эрдогана стал лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу.